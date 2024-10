Policoro, studiare e vivere all’estero: ecco come i ragazzi possono ottenere le borse di studio!

Il 6 Novembre alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare di Policoro, Intercultura, Associazione di volontariato senza scopo di lucro, terrà un incontro dedicato ai più giovani per scoprire l’opportunità di studiare e vivere all’estero.

Intercultura è amministrata da oltre 5500 volontari che hanno scelto di operare nel settore educativo e scolastico, presenta il concorso per l’assegnazione di posti e Borse di studio per vivere e studiare all’estero, destinato a studenti nati tra il 1° Luglio 2007 e il 31 Agosto 2010 e in scadenza il 10 Novembre 2024.

Attraverso l’affiliazione all’AFS Intercultural Programs e all’EFI (European Federation of Intercultural Learning), Intercultura opera in oltre 60 Paesi di tutti i continenti e ha statuto consultivo all’UNESCO e al Consiglio d’Europa.

In Italia l’Associazione ha rapporti con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e con il Ministero dell’Istruzione.

L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale inviando ogni anno oltre 1.800 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero e accogliendo nel nostro Paese centinaia di giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle famiglie e scuole locali.

Inoltre, Intercultura offre alle scuole la possibilità di internazionalizzare la propria offerta formativa anche attraverso laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici.

Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo per prevenire i conflitti e promuovere la pace.

Di seguito, la locandina dell’evento.