La Provincia di Matera candida 6 progetti per la riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre. I dettagli

Sei progetti, per un valore complessivo di 5 milioni e 256mila euro, destinati a migliorare l’accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione e della formazione, attraverso lo sviluppo di infrastrutture accessibili.

Li ha candidati la Provincia di Matera nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito destinato a favorire interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche e delle aree sportive: un bando che ha come dotazione complessiva una somma di oltre 76 milioni di euro.

Nel dettaglio, l’Ente presieduto da Francesco Mancini ha candidato gli elaborati progettuali per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree sportive all’aperto dell’Itas Briganti e della palestra scolastica dello scientifico Alighieri, entrambi di Matera; della palestra dell’Itas Fortunato di Marconia; della tensostruttura del classico Fermi di Nova Siri; della palestra dell’Itc Capitolo di Tursi e delle aree sportive all’aperto dell’Iis di via Schwartz a Bernalda.

“Gli obiettivi – ha spiegato Mancini – sono chiari: vogliamo migliorare l’offerta formativa per i nostri studenti e intercettare, attraverso la candidatura dei progetti, i finanziamenti che lo Stato mette a disposizione, anche tenuto conto delle difficoltà di bilancio che hanno le Province.

Una capacità, quella di guardare ai finanziamenti, che ancora una volta conferma come la Provincia di Matera sia attenta alle opportunità che vengono messe a disposizione dagli enti sovraordinati.

Tutto questo anche grazie all’Ufficio Tecnico dell’Ente, sempre pronto a monitorare le linee di finanziamento oltre che a progettare opere nell’interesse dei cittadini”.