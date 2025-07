Basilicata: Posticchia Sabelli trionfa in Inghilterra e conquista il premio per il miglior formaggio a pasta filata stagionata! Complimenti

Un nuovo successo internazionale per l’eccellenza casearia della Basilicata che brilla ancora una volta sui palcoscenici più ambiti.

L’Azienda Agricola e Zootecnica Posticchia Sabelli di Lavello, guidata dal Dott. Marcello e Aldo Di Ciommo, con l’aiuto di Raffaele figlio di Marcello, ha conquistato il prestigioso premio come “miglior formaggio a pasta filata stagionata” agli International Cheese & Dairy Awards (ICDA) 2025.

Gli ICDA (in scena a Staffordshire County, Inghilterra) rappresentano uno dei più autorevoli punti di riferimento dell’industria casearia internazionale, celebrando l’eccellenza nella produzione di formaggi e latticini da oltre un secolo.

Con più di 5.000 partecipazioni annuali provenienti da oltre 40 paesi, questi premi offrono una panoramica completa delle tendenze globali, degli standard qualitativi e delle preferenze dei consumatori nel settore lattiero-caseario.

I prodotti sono stati sottoposti a una selezione rigorosamente alla cieca, ovvero privi di etichette o marchi identificativi, accompagnati esclusivamente da certificazioni sanitarie che ne garantiscono origine e genuinità.

Il riconoscimento ottenuto da Posticchia Sabelli assume quindi un valore particolare, testimoniando la qualità superiore dei prodotti lucani nel panorama internazionale e confermando l’azienda di Lavello come punto di riferimento per l’eccellenza casearia italiana.

Questo nuovo trionfo si inserisce in una lunga serie di riconoscimenti che hanno reso Posticchia Sabelli celebre ben oltre i confini regionali.

L’azienda ha già dimostrato la propria eccellenza in numerose competizioni internazionali, consolidando la reputazione della Basilicata come terra di prodotti caseari di altissima qualità e coniugando la tradizione secolare della lavorazione del caciocavallo con le più moderne tecniche di produzione, mantenendo sempre al centro della propria filosofia produttiva la qualità delle materie prime e il rispetto dei metodi tradizionali.

Il caciocavallo rappresenta uno dei simboli più autentici della nostra tradizione casearia.

La sua particolare forma “a pera” e il caratteristico processo di stagionatura lo rendono un prodotto unico, apprezzato in tutto il mondo per le sue qualità organolettiche distintive.

La varietà a pasta filata stagionata premiata agli ICDA 2025 rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione: un prodotto che conserva intatta l’autenticità del sapore antico, arricchito dalle moderne tecniche di affinamento che ne esaltano le caratteristiche gustative.

Il dott. Raffaele Di Ciommo, Socio responsabile produzione e vendite del Caseificio, ha commentato il successo conseguito:

“Il caciocavallo ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento di cui non possiamo che essere fieri.

I giurati, nella loro valutazione, hanno tenuto conto di tanti aspetti quali l’aspetto, il colore, l’uniformità della pasta e dagli aromi che si sentono annusando il formaggio, senza togliere ovviamente il gusto non eccessivamente forte e piccante.

Il premio rappresenta tutto il settore agricolo della Basilicata, dal momento che il caciocavallo è il prodotto principe della nostra Regione e della nostra tradizione”.

Questo nuovo successo internazionale conferma ancora una volta come la Basilicata sia una terra di eccellenze agroalimentari capaci di competere ai massimi livelli mondiali.

L’azienda Posticchia Sabelli si conferma ambasciatrice dei sapori lucani nel mondo, portando alta la bandiera della qualità “made in Basilicata”.

Il premio ICDA 2025 rappresenta non solo un riconoscimento per l’azienda, ma un motivo di orgoglio per l’intera comunità lucana, che vede così valorizzato il proprio patrimonio gastronomico e produttivo sul palcoscenico internazionale.

Con questo nuovo riconoscimento, Posticchia Sabelli si prepara ad affrontare nuove sfide, forte di una reputazione consolidata e della passione per l’eccellenza che da sempre caratterizza il lavoro del dottor Di Ciommo e del suo team.

Il successo agli ICDA 2025 rappresenta un nuovo punto di partenza per continuare a promuovere la tradizione casearia lucana nel mondo, portando i sapori autentici della Basilicata sulle tavole internazionali e contribuendo alla valorizzazione del territorio attraverso le sue eccellenze produttive.

Di seguito il certificato ufficiale di categoria e il premio ottenuto dall’Azienda.