A Marconia di Pisticci la consegna ufficiale della Bandiera Blu 2025: ricco e variegato il programma della giornata. I dettagli

“Festa della Bandiera Blu 2025” domani, 5 Luglio, a Marconia di Pisticci, in piazza Elettra, per celebrare il prezioso riconoscimento che premia la qualità del mare e l’impegno per la sostenibilità ambientale.

L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Gal Pesca “La cittadella del sapere”.

Ricco e variegato il programma della giornata dedicata non solo ai residenti, ma anche ai turisti presenti nella località balneare.

Alle ore 18:00 l’inaugurazione ufficiale della Bandiera Blu, a seguire l’apertura del villaggio bambini “Jurassic Park” e degli stand enogastronomici.

Alle 20:30 un talk con un focus sul Piano di Sviluppo Turistico di Pisticci, “Il Gusto del Mare”: racconti e ricette itineranti e un report dell’associazione “Salviamo il mare da noi”.

La giornata si chiude in musica con uno special show: Cover ufficiale Ligabue con “Sopravvissuti e Sopravviventi”, poi ” Disco parade on tour” con Dimarno DJ & Okalè Voice.

Ad arricchire la giornata, una serie di eventi, patrocinati dal Gal Pesca “La cittadella del sapere”, nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021–2027, e dedicati alla cucina e alla salute.

L’iniziativa ‘ Il Gusto del Mare’- Lucania Food Experience Team, metterà al centro racconti e ricette itineranti a cura dell’Associazione Arci M.A.C. (Moda, Arte, Cultura).

Poi sarà la volta del cooking show ‘ Pescato locale e Healthy Food’.

Lo chef Alessio Morano e la nutrizionista Mary Lista offriranno preziosi consigli su cucina e salute.

Per tutti la possibilità di degustare un primo piatto della tradizione ittica locale.

Prevista anche una mostra fotografica digitale dal titolo “L’Alba sullo jonio’, a cura di Roberto Donadio che offrirà punti di vista inediti sul tratto di costa lucana.

Ecco il programma.