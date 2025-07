Torna “Grottole in Ceramica”: un’occasione unica per riscoprire l’antica tradizione ceramica del borgo lucano. L’evento in programma

Cna Matera, in collaborazione con il Comune di Grottole e con il sostegno della Regione Basilicata e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ricorda l’appuntamento con la seconda edizione di “Grottole in Ceramica”, in programma Sabato 5 e Domenica 6 luglio 2025.

Un’occasione unica per riscoprire l’antica tradizione ceramica del borgo lucano attraverso visite guidate, laboratori esperienziali, incontri con maestri ceramisti e un convegno con esperti e rappresentanti istituzionali.

Sabato 5 Luglio

-Visite guidate al Museo della Ceramica e alle Antiche Fornaci (10:30–13:00, 16:00–19:30)

-Laboratori di ceramica con il Maestro Nisio Lopergolo (16:00–19:30)

Domenica 6 Luglio

-Visite guidate al Museo e alle Fornaci (10:30–13:00, 16:00–19:30).

-Ore 18:00: Convegno “La ceramica di Grottole quale attrattore culturale e turistico del Borgo” con numerosi ospiti tra cui sindaci, esperti del settore, rappresentanti della CNA e dell’Associazione Italiana Città della Ceramica.

Prenotazioni e info (WhatsApp): 320 372 9743 – Saverio Iosca, Presidente “Made in Grottole”

L’iniziativa rappresenta un nuovo passo verso il riconoscimento ufficiale di Grottole Città della Ceramica e vuole essere un momento di valorizzazione dell’artigianato, della cultura locale e del turismo sostenibile.