Nuova area giochi per bambini sul Lungomare di Nova Siri! I dettagli

Nuova area giochi per bambini sul Lungomare di Nova Siri!

L’Amministrazione Comunale di Nova Siri è lieta di annunciare l’avvio dei lavori per la realizzazione sul lungomare di un’area giochi per bambini.

L’iniziativa rientra nel più ampio intervento di riqualificazione degli spazi pubblici e mira a valorizzare il territorio, offrendo nuovi luoghi di svago e socialità per le famiglie, in particolare per i più piccoli.

L’autorizzazione è stata rilasciata dalla Regione Basilicata – Ufficio Demanio Marittimo, con l’obiettivo di favorire attività di pubblica utilità senza arrecare alcun impatto negativo sull’ambiente o sulle attività turistiche esistenti.

L’area giochi sarà facilmente accessibile e dotata di attrezzature ricreative moderne e sicure, pensate per il divertimento e il benessere dei bambini.

Un altro passo concreto per rendere Nova Siri sempre più accogliente, vivibile e a misura di famiglia!