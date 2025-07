Il mare di Policoro sempre più al top: Festa della Bandiera Blu per le bellissime spiagge! I dettagli

L’Amministrazione Comunale di Policoro è lieta di invitare la comunità alla cerimonia di premiazione della Bandiera Blu, che si terrà domenica 6 luglio, dalle ore 19.00, presso piazza Esperia (Lungomare Sinistro).

Anche quest’anno, per la decima volta consecutiva, la località balneare è stata insignita del prestigioso riconoscimento per la qualità delle acque di balneazione e dei servizi connessi.

Vi aspettiamo per celebrare questo importante traguardo e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato.

Saluti istituzionali con la presenza dei rappresentanti della Giunta regionale

A seguire, “Il Gusto del Mare” organizzato da Lucania Food Experience con racconti, ricette tradizionali e cooking show.

Di seguito la locandina con i dettagli.