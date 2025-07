La Cantina di Venosa continua a macinare successi e si conferma tra le aziende più virtuose con questo prestigioso riconoscimento. Complimenti!

Cantina di Venosa è stata selezionata per ricevere l’Alta Onorificenza di Bilancio in quanto azienda vincitrice della prima edizione nazionale del Premio Industria Felix ESG – L’Italia sostenibile che compete, nell’ambito della 66ª edizione dell’evento Industria Felix, che si terrà a metà del mese di ottobre 2025, in Campidoglio a Roma.

L’evento, che celebra le eccellenze imprenditoriali italiane impegnate nella sostenibilità e nella competitività, sarà condotto dal giornalista e direttore del Day Time Rai Angelo Mellone e dalla giornalista del Tg1 Maria Soave.

Così commenta il Presidente di Cantina di Venosa, Francesco Perillo:

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che premia il nostro percorso di crescita responsabile e rafforza la nostra determinazione nel contribuire a un futuro più sostenibile per il settore agroalimentare italiano.

Con questo importante risultato, Cantina di Venosa si conferma tra le aziende più virtuose, capaci di competere con successo integrando solidità economica e impegno verso l’ambiente e la comunità”.

Il Premio Industria Felix ESG viene assegnato alle imprese italiane che si distinguono per solidità finanziaria e per l’adozione di buone pratiche nei tre ambiti della sostenibilità: ambientale, sociale e di governance.

Un riconoscimento che viene conferito solo a seguito di un’indagine giornalistica supportata da criteri oggettivi e algoritmi validati, oltre che dal Comitato scientifico di Industria Felix Magazine.

Il Premio è promosso da Industria Felix Magazine, supplemento de Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved Rating Agency, una delle agenzie di rating più autorevoli d’Europa, Cerved e A.C. Industria Felix.