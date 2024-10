Us Palmese – Fc Matera: trasferta ospiti vietata. I dettagli

Fc Matera comunica che:

“il Comune di Palma Campania ha emesso un’ordinanza comunale con cui si dispone il divieto di trasferta per i tifosi ospiti in vista della gara tra Us Palmese vs Fc Matera, in programma domenica 03 novembre, presso l’impianto sportivo di via Querce, e valida per la 10^ giornata di Campionato di Serie D – Girone H 2024/25.

La decisione nasce dall’esigenza di terminare i lavori di realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione Campo Sportivo” entro i termini stabiliti.

Dunque, in questo arco temporale, il Comune campano rende noto che è necessario eliminare il settore ospiti per preservare l’utilizzo dell’impianto”.