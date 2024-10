Matera, in Questura festa a sorpresa all’ex collega Vincenzo Romano per il suo 90° compleanno! Tantissimi auguri

Grande emozione per il signor Vincenzo Romano per la festa a sorpresa organizzata in Questura a Matera in occasione del suo 90° compleanno.

Il signor Vincenzo, Ispettore Capo della DIGOS in pensione dal 1994, giunto in Questura ieri pomeriggio, accompagnato dalla moglie e dai due figli, è stato accolto dal Questore Emma Ivagnes, dal Vicario e da altri Funzionari ed ex colleghi.

Per l’occasione, il Questore ha voluto omaggiare l’ex collega con una torta con lo stemma araldico e una targa ricordo.

Il signor Romano, visibilmente emozionato per la sorpresa, ha ricordato i momenti salienti trascorsi in servizio, anche presso altre sedi.

La festa si è svolta nella sala Palatucci della Questura, in un clima di serenità, gioia e commozione.

Tantissimi auguri quindi al signor Vincenzo Romano!

Ecco le foto.