Basilicata, Forestazione: queste le ultime notizie su giornate aggiuntive e stipendi

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Fai Cisl Basilicata:

“Nella giornata di oggi si è tenuto l’incontro tra l’Assessore alle politiche agricole e della forestazione Carmine Cicala, l’Avvocato Musacchio Presidente del Consorzio Unico di Basilicata e le organizzazioni sindacali di Flai Fai e UILA per discutere degli ultimi due temi lasciati aperti nell’ultimo incontro in Regione.

Esprimiamo soddisfazione per l’incontro di oggi che grazie alla disponibilità dell’Assessore Cicala sono state accolte le nostre richieste e si è sciolto il nodo delle giornate aggiuntive per il 2024 passando da 131 giornate a 136; così come apprezziamo lo sforzo dell’Assessore a garantire la certezza degli stipendi per gli oltre 2500 lavoratori del settore forestazione.

Su queste basi di dialogo e di confronto sia con l’Assessore Cicala che con il Presidente del Consorzio Avv Musacchio, è importante la ripartenza nel mese di novembre 2024 dell’Osservatorio Regionale per affrontare le questione tecniche e soprattutto per iniziare ad affrontare il tema del ricambio generazionale per una platea di lavoratori che ha una età media di circa 55 anni.

Solo in questo modo è possibile rafforzare il comparto, rendendolo sempre più efficace e produttivo, oltre all’utilità di dare un contributo sociale alla Basilicata che da anni subisce un forte spopolamento delle aree interne”.