Matera: affidata la gestione dei bagni pubblici comunali. Ecco le ultime notizie

È stato affidato all’associazione temporanea d’imprese costituita da due società cooperative locali, il servizio di pulizia, custodia, gestione e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici in città.

Ne danno notizia il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore all’Igiene urbana, Massimiliano Amenta, rimarcando la scelta decisa di stabilizzare il servizio dopo lunghi periodi di proroghe.

Un servizio per cui l’Amministrazione comunale investe 252mila euro in due anni, al fine di garantire decoro e pulizia alla città, ma anche supporto ai tanti turisti che affollano il centro storico ormai per quasi tutto l’anno.

Commentano Bennardi e Amenta:

«Ringraziamo l’ufficio Ambiente per l’impegno profuso nell’istruire la procedura aperta che ci ha portato all’affidamento del servizio.

Quella di porre fine alle proroghe è una precisa scelta di questa Amministrazione comunale, come sta già avvenendo ad esempio per la gestione del canile.

Così saremo in grado di garantire un servizio essenziale senza più gestioni precarie».a

