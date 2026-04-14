Grottole entra nelle “Città della Ceramica”: in programma un pomeriggio dedicato alla ceramica lucana, alla sua storia, alla sua identità e al suo futuro. I dettagli

Venerdì 17 Aprile 2026, a partire dalle ore 16:30, il Castello Sichinulfo di Grottole ospiterà il convegno conclusivo “Grottole – Città della Ceramica: il valore identitario della comunità”, in occasione del formale riconoscimento del Comune di Grottole da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy su proposta del Consiglio Nazionale Ceramico e l’ingresso nella Associazione Italiana Città della Ceramica (A.I.C.C.), un pomeriggio dedicato alla ceramica lucana, alla sua storia, alla sua identità e al suo futuro.

L’evento è organizzato dalla CNA di Matera, con il patrocinio dell’azienda di Promozione Turistica -A.P.T. – della Basilicata e rientra tra gli eventi celebrativi della Giornata del Made in Italy per la provincia di Matera.

Una mostra, un convegno, una comunità.

I lavori si apriranno alle ore 16:00 con l’inaugurazione della Mostra “La Ceramica di Grottole e il Made in Italy” organizzata dalla Cna Matera grazie alla partecipazione dei Maestri d’Arte del territorio:

Nisio Lopergolo

Pasquale Di Lena

Biagio Lamberti

Angela Pisani

Alle ore 16:30 prenderà avvio il convegno con i saluti istituzionali del Sindaco di Grottole, Angelo De Vito, e l’introduzione del responsabile di Cna Turismo Dr. Stefano Fraccalvieri.

Porteranno il proprio contributo:

Maria Pina Cosentino, Assessore alla Cultura del Comune di Grottole

La Sindaca di Calvello Anna Cantisani

L’Assessore alle Attività Produttive della Città di Matera Giuliano Paterino

Lucio Rubano, Vice Presidente Nazionale A.I.C.C.

Margherita Sarli, Direttore Generale APT Basilicata

A seguire, i Maestri d’Arte offriranno la loro testimonianza diretta:

Nisio Lopergolo (Docente) — Il valore dei laboratori a scuola

Pasquale Di Lena (Maestro Artigiano) — L’argilla quale veicolo della storia

Biagio Lamberti (Architetto e Designer) — Progettare, realizzare, plasmare

Angela Pisani (Artigiana titolare di IRIS LAB – Irsina, MT) — La terra “oltre i confini”.

E’ previsto l’intervento dei Sindaci della Collina Materana che sono stati invitati a partecipare.

Chiuderà i lavori il Cav. Uff. Leonardo Montemurro, Presidente CNA Matera.

Ecco il programma completo.