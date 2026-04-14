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Grottole entra nelle “Città della Ceramica”: in programma un pomeriggio dedicato alla ceramica lucana, alla sua storia, alla sua identità e al suo futuro. I dettagli

14 Aprile 2026

Venerdì 17 Aprile 2026, a partire dalle ore 16:30, il Castello Sichinulfo di Grottole ospiterà il convegno conclusivo “Grottole – Città della Ceramica: il valore identitario della comunità”, in occasione del formale riconoscimento del Comune di Grottole da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy su proposta del Consiglio Nazionale Ceramico e l’ingresso nella Associazione Italiana Città della Ceramica (A.I.C.C.), un pomeriggio dedicato alla ceramica lucana, alla sua storia, alla sua identità e al suo futuro.

L’evento è organizzato dalla CNA di Matera, con il patrocinio dell’azienda di Promozione Turistica -A.P.T. – della Basilicata e rientra tra gli eventi celebrativi della Giornata del Made in Italy per la provincia di Matera.

Una mostra, un convegno, una comunità.

I lavori si apriranno alle ore 16:00 con l’inaugurazione della Mostra “La Ceramica di Grottole e il Made in Italy” organizzata dalla Cna Matera grazie alla partecipazione dei Maestri d’Arte del territorio:

  • Nisio Lopergolo
  • Pasquale Di Lena
  • Biagio Lamberti
  • Angela Pisani

Alle ore 16:30 prenderà avvio il convegno con i saluti istituzionali del Sindaco di Grottole, Angelo De Vito, e l’introduzione del responsabile di Cna Turismo Dr. Stefano Fraccalvieri.

Porteranno il proprio contributo:

  • Maria Pina Cosentino, Assessore alla Cultura del Comune di Grottole
  • La Sindaca di Calvello Anna Cantisani
  • L’Assessore alle Attività Produttive della Città di Matera Giuliano Paterino
  • Lucio Rubano, Vice Presidente Nazionale A.I.C.C.
  • Margherita Sarli, Direttore Generale APT Basilicata

A seguire, i Maestri d’Arte offriranno la loro testimonianza diretta:

  • Nisio Lopergolo (Docente) — Il valore dei laboratori a scuola
    Pasquale Di Lena (Maestro Artigiano) — L’argilla quale veicolo della storia
    Biagio Lamberti (Architetto e Designer) — Progettare, realizzare, plasmare
    Angela Pisani (Artigiana titolare di IRIS LAB – Irsina, MT) — La terra “oltre i confini”.

E’ previsto l’intervento dei Sindaci della Collina Materana che sono stati invitati a partecipare.

Chiuderà i lavori il Cav. Uff. Leonardo Montemurro, Presidente CNA Matera.

Ecco il programma completo.