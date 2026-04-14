Grottole entra nelle “Città della Ceramica”: in programma un pomeriggio dedicato alla ceramica lucana, alla sua storia, alla sua identità e al suo futuro. I dettagli

Venerdì 17 Aprile 2026, a partire dalle ore 16:30, il Castello Sichinulfo di Grottole ospiterà il convegno conclusivo “Grottole – Città della Ceramica: il valore identitario della comunità”, in occasione del formale riconoscimento del Comune di Grottole da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy su proposta del Consiglio Nazionale Ceramico e l’ingresso nella Associazione Italiana Città della Ceramica (A.I.C.C.), un pomeriggio dedicato alla ceramica lucana, alla sua storia, alla sua identità e al suo futuro.
L’evento è organizzato dalla CNA di Matera, con il patrocinio dell’azienda di Promozione Turistica -A.P.T. – della Basilicata e rientra tra gli eventi celebrativi della Giornata del Made in Italy per la provincia di Matera.
Una mostra, un convegno, una comunità.
I lavori si apriranno alle ore 16:00 con l’inaugurazione della Mostra “La Ceramica di Grottole e il Made in Italy” organizzata dalla Cna Matera grazie alla partecipazione dei Maestri d’Arte del territorio:
- Nisio Lopergolo
- Pasquale Di Lena
- Biagio Lamberti
- Angela Pisani
Alle ore 16:30 prenderà avvio il convegno con i saluti istituzionali del Sindaco di Grottole, Angelo De Vito, e l’introduzione del responsabile di Cna Turismo Dr. Stefano Fraccalvieri.
Porteranno il proprio contributo:
- Maria Pina Cosentino, Assessore alla Cultura del Comune di Grottole
- La Sindaca di Calvello Anna Cantisani
- L’Assessore alle Attività Produttive della Città di Matera Giuliano Paterino
- Lucio Rubano, Vice Presidente Nazionale A.I.C.C.
- Margherita Sarli, Direttore Generale APT Basilicata
A seguire, i Maestri d’Arte offriranno la loro testimonianza diretta:
- Nisio Lopergolo (Docente) — Il valore dei laboratori a scuola
Pasquale Di Lena (Maestro Artigiano) — L’argilla quale veicolo della storia
Biagio Lamberti (Architetto e Designer) — Progettare, realizzare, plasmare
Angela Pisani (Artigiana titolare di IRIS LAB – Irsina, MT) — La terra “oltre i confini”.
E’ previsto l’intervento dei Sindaci della Collina Materana che sono stati invitati a partecipare.
Chiuderà i lavori il Cav. Uff. Leonardo Montemurro, Presidente CNA Matera.
Ecco il programma completo.