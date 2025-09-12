Giovanni è scomparso nel materano! Ricerche in corso

Dalle ore 20:00 circa, di ieri 11 settembre 2025, a San Giorgio Lucano (MT), le squadre dei Vigili del Fuoco che operano nella sede distaccata di Policoro del Comando di Matera, stanno operando per la ricerca dello scomparso sig. POZZESSERE GIOVANNI, nato a PULSANO (TA) 26 APR 1946, la cui residenza risulta essere a ROCCAFORZATA (TA) ma, di fatto, senza fissa dimora.
Il predetto sig. POZZESSERE, giunto quattro giorni fa in San Giorgio Lucano, aveva trovato un alloggio di fortuna presso gli spogliatoi dei campi sportivi comunali, venendo avvistato l’ultima volta alle ore 13:00 circa del 10 settembre nelle vicinanze della via Sotto Gli Orti.
È stato attivato il Piano Provinciale Ricerca di persone scomparse.
Sul posto, in questo momento, le Squadre Ordinarie, il Nucleo S.A.P.R. (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto -droni n.d.r.-) e il Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco supportati dai volontari della Protezione Civile.