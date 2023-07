Biblioteca Provinciale di Matera: queste le ultime notizie

Con due lettere inviate oggi agli enti interessati, il dirigente generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione Delle Risorse Strumentali e Finanziarie della Regione Basilicata, Alfonso Morvillo, ha confermato gli impegni finanziari assunti in Consiglio regionale dal presidente Bardi riguardo al FUAL, ai servizi socioassistenziali e alla biblioteca provinciale di Matera.

Con la prima lettera, indirizzata ai sindaci, all’ANCI, ai consiglieri e agli assessori regionali, Morvillo conferma “quanto già dichiarato dal Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, nella relazione conclusiva al Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di assestamento relativo alle annualità 2023-2025.

In detta occasione, infatti, il Presidente ha assunto un impegno formale concernente l’iscrizione nella prossima Variazione di bilancio di almeno 7 milioni di euro per il FUAL e altrettanti per i servizi socioassistenziali”.

Morvillo precisa, inoltre, che “la prossima Variazione di bilancio sarà sottoposta all’approvazione della Giunta e del Consiglio tra la fine del mese di settembre e gli inizi di ottobre 2023”.

Con la seconda lettera, indirizzata al Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, in merito all’impegno della Regione Basilicata a finanziare le spese correnti della Biblioteca Provinciale di Matera, Morvillo conferma “quanto già dichiarato dal Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, nella relazione conclusiva al Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di assestamento relativo alle annualità 2023-2025.

In detta occasione, infatti, il Presidente ha assunto un impegno formale concernente l’iscrizione nella prossima Variazione di bilancio della somma di 1,3 milioni di euro”.

Anche in questo caso Morvillo precisa, infine, che “la prossima Variazione di bilancio sarà sottoposta all’approvazione della Giunta e del Consiglio tra la fine del mese di settembre e gli inizi di ottobre 2023”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)