Bernalda: bellissimo l’albero in Piazza Plebiscito addobbato con ben 1800 rose realizzate all’uncinetto! I dettagli

Con gioia immensa, questa sera, come ogni 8 Dicembre, abbiamo acceso le luminarie che danno ufficialmente il via alla stagione natalizia.

Quest’anno, insieme alla luce delle luminarie in Corso Umberto, ci sono i piccoli abeti, da ripiantumare, che abbiamo voluto fossero gli “alberi di tutti noi”.

Questi alberi sono stati affidati alle attività commerciali perché li illuminassero.

Le associazioni del nostro territorio hanno donato e curato con amore gli addobbi, i più piccoli del nido guidati dalla Cooperativa Sociale Anthos, hanno già portato il loro tocco magico.

E, ancora, tanta partecipazione da parte dei ragazzi speciali del Progetto SorridiAmo.

L’invito è aperto a tutti: chiunque desideri contribuire ad abbellire i nostri alberi sul Corso è il benvenuto, per renderli ancora più rappresentativi della nostra festa e del senso di Comunità.

Non poteva mancare il nostro tradizionale albero in Piazza Plebiscito!

Quest’anno, più che mai, è un monumento all’arte, alla passione e alla devozione.

È decorato con ben 1800 rose realizzate all’uncinetto dalle nostre incredibili “Uncinettine del Tappeto di San Bernardino”.

1800 gemme sono state create, filo dopo filo, con la cura di chi ha speso il proprio tempo e le proprie risorse per partecipare attivamente a rendere il centro del Paese bello e sorridente, un comportamento che sa di amore incondizionato per la nostra terra e le sue tradizioni.

Sì, il tempo è stato tiranno a causa di situazioni impellenti che hanno tenuto Uffici e Amministrazione impegnati, ma grazie ad un lavoro incessante e misurato, grazie alla volontà incrollabile, siamo qui per accendere la gioia!

Quest’anno, la spesa è stata più esigua, per scelta e per necessità, ma il risultato e l’impegno di tantissimi concittadini dimostrano che la vera bellezza risiede nella collaborazione e nel cuore dei Bernaldesi.

In Corso Umberto, questa sera, si accendono le luci che faranno brillare la nostra città.

I lavori proseguiranno per Metaponto e Centro Storico.

Non saranno le luminarie ad essere protagoniste ma la gioia e l’amore per questa Comunità, il senso di appartenenza e il rispetto per le cose e le persone, valori imprescindibili purtroppo sempre più spesso messi da parte, valori che mai come in questo momento è importante non dimenticare.

L’Amministrazione Comunale augura a tutti Buone Feste, che siano giorni di luce, pace e serenità.