Nuoto: l’atleta lucano Alfonso Casaletto conquista due medaglie d’argento in questa competizione nazionale! Complimenti

I recenti Campionati di Nuoto Master a Torino hanno visto un’ottima prestazione di Alfonso Casaletto.
Il nuotatore potentino, tesserato con la Società Sportiva Hydrosport di Viggiano, ha conquistato due medaglie d’argento italiane.
Casaletto ha ottenuto il secondo posto nei 100 Farfalla con un tempo di 1’03.02 dietro al veneto Alessandro Moretti (1’01.19) e nei 50 Farfalla con un eccellente 27.83, dietro al bergamasco Leonardo Federici (27.43).
La sua bravura e determinazione lo hanno portato a primeggiare a livello nazionale, posizionandosi tra i migliori della sua categoria.
Solo per quaranta decimi nei 50 Farfalla, non ha raggiunto il gradino più alto del podio.
Classe 1981, Casaletto ha rappresentato con orgoglio la Basilicata in questa competizione.
La sua performance lo candida ad essere uno dei nuotatori più forti della categoria Master 45M, consolidando la sua reputazione nel panorama del nuoto italiano.
La Società Sportiva Hydrosport di Viggiano celebra i successi di Alfonso, un atleta che continua a ispirare molti con la sua dedizione e i suoi risultati straordinari.