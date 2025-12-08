A Scanzano Jonico un appuntamento che si conferma punto di riferimento per l’intero comparto agroalimentare lucano. I dettagli

Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Basilicata, ha preso parte ad Agrifood a Scanzano Jonico, un appuntamento che si conferma punto di riferimento per l’intero comparto agroalimentare lucano.

Nel corso dell’evento, Quarto ha incontrato numerosi produttori del Metapontino, un’area che rappresenta uno dei distretti agricoli più avanzati del Mezzogiorno.

Ha evidenziato:

«Il Metapontino è una terra pedoclimaticamente ottimale, particolarmente vocata alle produzioni agricole di qualità.

Qui si concentra un patrimonio di competenze, innovazione e tracciabilità che valorizza il nostro made in Italy e rafforza l’identità produttiva della Basilicata».

Un risultato che conferma questa eccellenza è giunto proprio di recente: la fragola della Basilicata ha ottenuto il marchio IGP, riconoscimento che certifica un modello produttivo avanzato e una filiera corta capace di garantire qualità, sicurezza alimentare e contrasto alle frodi.

L’IGP della fragola del Metapontino non è solo un traguardo, ma un volano che apre nuove opportunità di mercato e rafforza la competitività delle nostre imprese».

Quarto ha rivolto anche un plauso all’Amministrazione comunale di Scanzano Jonico per l’organizzazione di un evento che si conferma una vetrina fondamentale per le aziende agricole del territorio:

“Agrifood rappresenta un ecosistema virtuoso, in cui pubblico e privato lavorano insieme per promuovere qualità, identità e sostenibilità”.