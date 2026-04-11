Basilicata: Peppino spegne ben 104 candeline. Auguri!

Oggi 11 Aprile Peppino Fortunato di Roccanova spegne 104 candeline nato nel 1922, una vita spesa per il lavoro e la famiglia.

Pensionato Sita Autista di linea per 40 anni premiato dal Direttore Generale a Firenze con medaglia d’oro per aver compiuto un servizio esemplare, militare durante la seconda guerra mondiale, ha superato e affrontato tante difficoltà sempre con grande maestria, uomo giudizioso, amorevole con la moglie Claudia e i quattro figli Antonio, Maddalena, Pietro e Carmela.

Quest’ultima dichiara:

Oggi caro papà hai raggiunto un altro grande traguardo 104 anni, che grande gioia ci dai, ogni giorno una conquista, ogni giorno una mia carezza, tanto amore e affetto intorno a te, buon Compleanno gioia immensa di tutti i miei giorni”.

Facciamo anche noi gli auguri al signor Peppino per questo importante traguardo.