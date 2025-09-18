Basilicata, Bardi riceve il nuovo comandante Legione Carabinieri. L’incontro

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto oggi a Potenza il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale di Brigata Luca Mennitti.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e di grande collaborazione.

Bardi ha espresso al Generale Mennitti un sentito augurio di buon lavoro, sottolineando quanto sia fondamentale la presenza dei Carabinieri per garantire sicurezza, legalità e vicinanza alle comunità lucane.

“L’arrivo del Generale Mennitti – ha detto il Presidente – rappresenta un momento importante per la Basilicata.

Sono certo che continuerà con impegno e passione il percorso di dialogo e cooperazione tra le istituzioni e l’Arma, nel segno della tutela dei cittadini e della valorizzazione del territorio”.

Il Generale Mennitti, nel ringraziare per l’accoglienza, ha ribadito la piena disponibilità a lavorare fianco a fianco con le istituzioni locali, ponendo al centro i valori di prossimità e servizio alla collettività che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di rafforzare ulteriormente il rapporto di fiducia tra cittadini, Regione e Forze dell’Ordine, per una Basilicata sempre più sicura e coesa.