A Pisticci e Marconia la grande festa dello sport che unisce la comunità: i dettagli

Sabato 𝟮𝟬 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 e domenica 𝟮𝟭 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮 torna lo 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗗𝗮𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟱, la grande festa dello sport e del benessere.

Le nostre piazze e i nostri spazi urbani diventeranno 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, non solo palestre a cielo aperto ma veri laboratori di cittadinanza attiva.

𝗟𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 è salute, è educazione, è inclusione.

È scuola di rispetto, disciplina e solidarietà. In una società che cambia velocemente, rimane un 𝗹𝗶𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗲 capace di unire generazioni e culture diverse.

Il programma è ricchissimo: attività gratuite, prove sportive, dimostrazioni, laboratori per bambini, famiglie e adulti, spazi di benessere e momenti di socialità.

Grazie alla collaborazione delle tante 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, tutti potranno sperimentare e divertirsi.

Lo 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗗𝗮𝘆 non è solo una festa: è un’occasione concreta per:

✔ 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝘀𝗮𝗻𝗶 𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶

✔ 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶 come spazi di aggregazione

✔ 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 di tutte le età

✔ 𝗿𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗲 tra associazioni, istituzioni e comunità

Dopo il successo del 2024, anche quest’anno 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮 𝘀𝗶 𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“Lo scorso anno abbiamo visto piazze piene di energia, sorrisi, passione: quest’anno vogliamo fare ancora meglio. Grazie al lavoro condiviso con le 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, rafforziamo l’offerta sportiva locale per dare 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶, grandi e piccini.

Porta amici, porta la famiglia, porta la voglia di muoverti.

📍 𝟮𝟬 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 – 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶

📍 𝟮𝟭 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 – 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮

𝗩𝗶 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝘂𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗽𝗼 𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲”.