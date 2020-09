Basilicata: al San Barbato Resort sarà premiato il miglior Hotel e il miglior Ristorante d’Italia! Ecco tutti i dettagli

La terza edizione degli Awards Food and Travel Italia riunirà ancora una volta l’Italia intera in un format che valorizza Cibo, Vino, Turismo, Imprenditoria e Cultura territoriale.

Appuntamento il 2 Ottobre 2020 al San Barbato Resort Spa&Golf di Lavello (PZ) con l’edizione 2020 degli Awards, organizzata da Food and Travel Italia, versione italiana del primo magazine internazionale che si occupa di enogastronomia, beverage, viaggi gourmet e turismo di alto profilo.

A determinare i finalisti sono stati i voti pervenuti dai lettori sul sito web della rivista.

I vincitori saranno annunciati durante la serata di gala del Premio, presentata dall’editore italiano della rivista Pamela Raeli e da Giuseppe Di Tommaso (giornalista della storia trasmissione televisiva di Rai1 “La Vita in diretta“).

I riconoscimenti da assegnare ricoprono tutti gli ambiti della Ristorazione, dell’Ospitalità e del Turismo.

Oltre al Ristorante dell’anno (con le sottocategorie Classico, Emergente, Osterie/Trattorie e Stellato) e all’Hotel dell’anno (con le sottocategorie In città, Fuori Città, Agriturismo e B&B, Resort) gli Awards di Food and Travel Italia premieranno i professionisti distintisi nel 2020 per le categorie Maître, Sommelier, Enologo, Cantina, Chef, Maestro Gelatiere, Pizzaiolo e molte altre.

Riconoscimenti andranno inoltre ai prodotti e alle aziende/organizzazioni di eccellenza nelle categorie:

vino;

materia prima;

pasticceria;

scuola;

compagnia aerea;

compagnia di crociera;

agenzia viaggi;

location;

destinazione;

regione;

territorio e borgo dell’anno.

A completare questo spettacolare palmarès saranno i Premi Speciali conferiti dal board di Food and Travel a professionalità e personalità che hanno dato particolare lustro ai settori di appartenenza.

Saranno presenti le più importanti personalità del mondo Ristorazione, Hotellerie, Food&Wine.

Antonio Liseno, proprietario del San Barbato Resort Spa & Golf di Lavello, è entusiasta di ospitare l’iniziativa:

“Sono orgoglioso di ospitare questa manifestazione che valorizza a livello internazionale le eccellenze italiane – mai esaltate a sufficienza al cospetto del loro grande valore – e che è al contempo strumento per promuovere i territori in cui si svolge ogni anno.

Gli Awards saranno infatti anche un’occasione unica per far conoscere Lavello e la Basilicata, regione che non ha nulla da invidiare quanto a bellezza, storia, arte e paesaggi ad altre, più blasonate realtà”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)