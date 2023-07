A Matera un servizio per orientare i giovani verso il loro futuro. Ecco i dettagli

Un servizio per orientare i giovani verso il loro futuro.

E’ lo Sportello comunale “Informagiovani”, attivo dallo scorso 24 luglio in municipio, presso l’ufficio Politiche giovanili.

Ne danno notizia il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore al ramo Angela Mazzone.

Il progetto è nato proprio dalle attività dell’ufficio comunale e, grazie ai beneficiari del Servizio civile universale impiegati a Palazzo di città, sarà un luogo di scambio di informazioni e orientamento, per i giovani residenti nella città dei Sassi di età compresa tra 16 e 35 anni.

Spiegano il sindaco e l’assessore Mazzone:

“Un lavoro che arriva da lontano iniziato dai precedenti assessori, ma che abbiamo voluto finalizzare prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, proprio per offrire ai giovani un’opportunità in più.

Speriamo che i ragazzi e le ragazze possano trovare nell’Informagiovani uno spazio di confronto inclusivo e innovativo, pronto ad accogliere bisogni e necessità ma anche a dare loro soluzioni”.

I servizi che l’Informagiovani offrirà sono:

opportunità di lavoro;

orientamento scolastico e universitario;

volontariato;

Servizio civile universale;

Erasmus+ per scambi giovanili in Italia e in Europa;

attività ed eventi per i giovani;

informazioni su spazi pubblici e aree sportive.

E’ stata, infatti, già creata una sezione sul sito web del Comune di Matera: https://www.comune.mt.it/informagiovani-comunale.

Provvisoriamente la sede sarà in municipio, ma appena sarà possibile le attività saranno trasferite nello spazio di Hubout in piazza Matteotti.

Per informazioni più specifiche, basta scrivere una mail all’indirizzo: informagiovanimt@gmail.com.

Tra le informazioni già disponibili ci sono ad esempio quelle relative al “Bonus cultura”, ovvero un contributo di 500 euro da spendere in attività culturali come: cinema, musica, libri, musei, corsi di lingua straniera e molto altro, destinato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni (per avere maggiori dettagli consultare il sito: https://www.18app.italia.it/#!/).

Poi c’è la “Carta giovani nazionale”, uno strumento che offre la possibilità ai ragazzi tra 18 e 35 anni di aver accesso all’acquisto, in vari ambiti, di prodotti e servizi a prezzi scontati, tra casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, mobilità, formazione (per maggiori dettagli consultare il sito: https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale/).

