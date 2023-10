A Matera eventi da programmare fino al 2025! I dettagli

L’Amministrazione comunale di Matera ha pubblicato il nuovo Bando Eventi per le annualità 2024-2025.

Lo rendono noto il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido.

Una grande opportunità per le associazioni culturali materane in forma singola o associata, per pianificare la propria attività nel biennio, candidandosi al finanziamento comunale.

Come gli altri bandi, anche questo è articolato in finestre o periodi che corrispondono alle principali occasioni di produzione culturale che la città offre a turisti e residenti, nel pieno rispetto del Regolamento comunale per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ai soggetti attuatori che si candideranno.

L’obiettivo è sostenere progetti e attività di particolare rilevanza, volti a favorire la promozione del territorio e incrementare il flusso turistico a Matera.

L’Amministrazione comunale intende promuovere anche offerte stagionali coerenti con iniziative ed eventi previsti in città, ritenendo che la calendarizzazione per un periodo più lungo e costante nel tempo, possa rappresentare un attrattore per il turismo e produca continuità di presenze nel corso di tutto l’anno, favorendo quindi la destagionalizzazione dei flussi.

Si vuole orientare la programmazione di eventi e l’offerta culturale cittadina, insomma, elevandone la qualità, consentendo all’ente di conoscere e pianificare la calendarizzazione di manifestazioni presenti sul territorio, e continuando così a consolidare e rafforzare il “marchio Matera” per incrementare l’offerta turistica e il suo indotto.

In particolare, è confermato il supporto alle iniziative rientranti nella categoria degli eventi pluriennali e consolidati (eventi storici che si svolgono da più di 10 anni anche se non continuativi), e alle iniziative anche nuove, emergenti, non pluriennali, quindi non rientranti nella categoria degli eventi storici (altri eventi culturali, artistici, musicali, convegni, di animazione territoriale, sportivi e di intrattenimento in genere), delle prossime annualità 2024 (dal 7 gennaio 2024 al 6 gennaio 2025), e 2025 (dal 7 gennaio 2025 al 6 gennaio 2026).

Lo stesso soggetto potrà candidarsi, però, in una sola delle due sezioni con una sola domanda.

L’Amministrazione sosterrà i soli progetti a patrocinio comunale, in quanto utilizzano i loghi della città di Matera come veicolo di promozione, che curino la registrazione della programmazione dei relativi eventi patrocinati dal Comune sulla piattaforma www.events.materawelcome.it, così da segnalare tutte le informazioni utili a chi volesse parteciparvi, e avere sempre aggiornato in tempo reale il Cartellone.

Sono ammessi progetti di singoli o raggruppamenti per:

attività e produzioni culturali nella più ampia accezione del termine; spettacoli musicali e artistici vari e attività di intrattenimento in genere;

attività di animazione territoriale e per la promozione turistica e lo sviluppo economico del territorio;

attività convegnistiche;

attività sportive e con finalità ricreative in genere.

Le finestre temporali saranno così distribuite: periodo dal 7 gennaio 2024 al 2 giugno 2024 (Pasqua e Carnevale compresi) con scadenza della candidatura al 15 novembre 2023.

Eventi dal 3 giugno 2024 al 6 gennaio 2025 entro il 28 febbraio 2024.

Stesse scadenze (15 novembre 2024 e 28 febbraio 2025) per gli eventi della seconda annualità, fino al 6 gennaio 2026.

L’investimento complessivo è di 1,5 milioni, ovvero 750mila euro per ogni annualità, con un contributo massimo erogabile per ogni evento di 25mila euro.

Commentano Bennardi e D’Oppido:

“E’ la prima volta nella storia amministrativa di Matera che il Bando Eventi viene pubblicato l’anno prima della sua effettiva validità.

Questo è il frutto di uno sforzo dell’Amministrazione e dell’ufficio Cultura, che ringraziamo per il grande impegno, al fine di garantire a tutti i portatori d’interesse la più ampia partecipazione.

A tale scopo, stiamo predisponendo anche incontri formativi ed informativi sul bando e le modalità di partecipazione, con il supporto della Fondazione Matera Basilicata 2019.

La nostra attenzione, tra i requisiti necessari, si è concentrata soprattutto sulla necessità di garantire la destagionalizzazione turistica, oltre a qualità e sostenibilità ambientale degli eventi candidabili, proprio per accrescere il valore del marchio Matera”.

