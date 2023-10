Rapolla: le origini e la storia della Chiesa di Santa Lucia rivivono in un racconto suggestivo. I dettagli

Tra gli eventi del Vulture “Il parco urbano delle Cantine di Rapolla” è divenuto oramai da alcuni anni un macro attrattore di tutto il territorio e per le regioni limitrofe, evento di matrice culturale ed enogastronomico incline a promuovere a far conoscere ed apprezzare le ricchezze della città di Rapolla.

È in questo panorama che anche la comunità parrocchiale San Michele Arcangelo vuole contribuire alla valorizzazione di questo evento attraverso la promozione della chiesa di Santa Lucia, un sito che rappresenta non solo una risorsa artistica per la cittadina ma un bene culturale e spirituale portatore di storia fede e devozione popolare, per tutto il territorio.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“La sua matrice Greco Bizantina e la devozione alla Santa che si venera in questo luogo, sono la fusione di due linguaggi che hanno dato vita a LUMEN DE LÚMINE.

Gli occhi della devozione illuminano le origini e la storia della chiesa.

Santa Lucia dai primordi ad oggi attraverso un racconto suggestivo supportato da elementi sensoriali, ci aiuterà a fare una originale esperienza di bellezza.

Sabato 7 Ottobre alle 16:30 dal vivo ci sarà la rappresentazione di questo momento nella Santa Lucia delle origini”.

Siamo tutti invitati a partecipare”.

