Elezioni amministrative: ecco il programma e i componenti della lista “Miglionico in comune”

Le elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 Giugno interesseranno anche la comunità di Miglionico.

Ecco quanto fa sapere in un comunicato il gruppo “Miglionico in comune”:

“La squadra di governo che ha guidato la cittadina nei già passati 5 anni si ripresenterà alle prossime elezioni con un nuovo progetto politico.

La Regione Basilicata vive un complesso momento di spopolamento e disaffezione politica che producono un allontanamento dei giovani dalle lotte che interessano la loro terra.

A seguito di un processo democratico di discussione e confronto, durato diversi mesi, tra i consiglieri comunali prima, il partito democratico e il gruppo cittadino di sostegno alla lista “Miglionico in comune” poi, si è ritenuto di voler donare alla comunità un nuovo progetto, il cui massimo interprete fosse l’Assessore uscente, Giulio Traietta.

Il lavoro svolto dall’Assessore Traietta in questi anni, al fianco del Sindaco Comanda e della Vicesindaca Damone, si è svolto nel pieno rispetto delle istituzioni e con lo sguardo rivolto sempre al domani, senza mai risparmiarsi nei momenti di difficoltà.

Riteniamo che le sue competenze di ambito politico-amministrativo e la sua capacità di coinvolgimento, permettano di unire le giuste energie del paese, e traghettarlo nel futuro, in un momento estremamente complesso della storia dell’umanità.

Ringraziamo il Sindaco Francesco Comanda per il lavoro svolto in questi anni e per la dedizione al ruolo, esercitata con lealtà delle istituzioni.

Questi i componenti candidati alla carica di consiglieri comunali:

ROSSANA ACITO;

PASQUALE AMICO PADULA;

FERDINANDO BILOTTA;

MARYELSA CAPUTO;

ROSSANA DAMONE;

ANTONIO GRANDE;

MICHELE PICCINNI;

FABRIZIO PERRONE;

TERESA SARLI;

VINCENZO SCOLLETTA”.

Di seguito il Programma elettorale.