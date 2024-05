Centro Geriatrico Matera, posticipato il licenziamento dei lavoratori: ecco fino a quando

Il Centro Geriatrico Matera ha comunicato di aver posticipato di 15 giorni l’efficacia della procedura di licenziamento avviata lo scorso 10 aprile.

Ne dà notizia il segretario generale della Cisl Fp Basilicata Giuseppe Bollettino che nei giorni scorsi aveva auspicato una proroga in vista della convocazione di un tavolo tecnico con Regione Basilicata e Azienda sanitaria di Matera.

«Prendiamo atto del gesto di responsabilità da parte del Centro Geriatrico Matera e siamo fiduciosi che nel frattempo venga convocato il tavolo tecnico da noi più volte sollecitato per individuare una soluzione in grado di salvaguardare i posti di lavoro e la continuità di un servizio essenziale per dare risposto al fabbisogno assistenziale del territorio materano».