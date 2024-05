A Matera la troupe televisiva Rai pronta ad un viaggio nel cuore del centro storico! I dettagli

“Speciale TG1″ nel giorno 16 maggio, si prepara ad esplorare le bellezze nascoste e inedite dei sotterranei di Matera.

La giornalista Patrizia Angelini guiderà la troupe televisiva Rai in un viaggio nel cuore del centro storico di Matera, un viaggio nel tempo in antri nascosti, per gli abitanti rifugio dai pericoli, e scrigno di ricchezza e abbondanza.

Il documentario di 60 minuti esplorerà le affascinanti grotte ipogee di MateraSum, le cisterne di San Giorgio, il frantoio ipogeo Moom.

Le telecamere Rai si immergeranno In MateraSum un sito di recente scoperta, dove si comprende la potenza economica della famiglia dei duchi Malvinni Malvezzi, che modificando l’area in questione la rendono adatta a un polivalente uso artigianale e di stoccaggio delle derrate alimentari, con la presenza di un la neviera, un fondaco, un mulino in pietra per la farina.

In MateraFovea, (sito inedito, non ancora aperto al pubblico) si completa il retaggio produttivo della città con la presenza di vecchi foggiali, distrutti in favore di cantine, in cui produrre e conservare il vino, ma anche nella capacità degli abitanti di trasformare gli ambienti da produttivi a residenziali.

Si continuerà addentrandosi nelle pance delle cisterne degli ipogei San Giorgio, dove la raccolta dell’acqua piovana diventa protagonista, fino a consentire a Matera di entrare a far parte dei siti UNESCO.

Infine si raggiungerà un frantoio oleario ipogeo, perfettamente ricostruito, chiudendo così il cerchio delle attività produttive della città partendo dal sottosuolo, comprendendo le attitudini economiche di un popolo particolarmente attento ad un modus vivendi, che oggi potremmo definire di sostenibilità ambientale.