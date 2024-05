Montescaglioso accoglie i nuovi nati del 2023 con un dono speciale! Ecco i dettagli

Anche quest’anno il comune di Montescaglioso, su iniziativa dell’Assessore alle politiche per la famiglia Francesca Fortunato, aderisce al progetto “costruiamo gentilezza”, in collaborazione con l’associazione Cor et Amor.

Per l’occasione in questi giorni le famiglie riceveranno gli inviti per la consegna della Chiave della Gentilezza ai piccoli Montesi , “classe 2023”.

La consegna della “chiave”, simbolo dell’iniziativa, ai nuovi arrivati si terrà domenica 19 maggio alle ore 18:00 presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia San Michele Arcangelo.

Di seguito la locandina con i dettagli.