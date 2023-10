Irsina, proseguono i lavori al cimitero comunale: ecco le ultime notizie

L’Amministrazione di Irsina prosegue i lavori di pavimentazione interna al cimitero comunale.

Come fa sapere il Sindaco, Nicola Massimo Morea:

“Anche quest’anno abbiamo stanziato € 40.000 per migliorare la pavimentazione in alcune zone del cimitero vecchio (negli ultimi anni abbiamo investito oltre € 200.000 per uno dei luoghi più cari a tutti noi).

Tra qualche settimana al via anche un intervento sulla strada di accesso al cimitero (in attesa dell’auspicato finanziamento regionale che potrà risolvere definitivamente la problematica che da decenni complica l’accesso al cimitero).

Le chiacchiere le lasciamo a chi non ha altro da fare nella vita. Noi, con tante difficoltà e sacrifici, cerchiamo di dare risposte ai cittadini".

