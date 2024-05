A Matera la cerimonia finale di questa iniziativa che accompagna e avvicina la Festa della Bruna ai suoi più giovani e curiosi partecipanti: i dettagli

L’Associazione Maria SS. della Bruna, nel ringraziare tutti i partecipanti al concorso letterario “Poeti ed artisti in Festa”, è lieta di comunicare che il giorno 16 Maggio p.v., alle ore 16.30, presso l’Auditorium della Casa per Ferie Sant’Anna, in via Lanera 14, avrà luogo la cerimonia di presentazione di tutti gli elaborati e di premiazione dei vincitori, oltre alla consegna di un riconoscimento al dirigente scolastico e agli insegnanti.

Il concorso letterario, giunto quest’anno alla sua 9° edizione, ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e paritarie di Matera: tutti gli elaborati pervenuti sono stati esaminati accuratamente da una apposita Commissione giudicatrice, che ha selezionato gli elaborati vincitori delle sezioni linguistico-espressiva e grafico-pittorica-artistica.

Gli alunni, gli insegnanti, i dirigenti scolastici ed i genitori sono invitati alla cerimonia finale di questa iniziativa che accompagna e avvicina la Festa della Bruna ai suoi più giovani e curiosi partecipanti, stimolandone la crescita sociale, artistica e culturale.

Con gioia e ammirazione, fervidamente Grazie!

Evviva Maria, evviva Matera