A Matera l’inaugurazione del comitato elettorale di Benedetto, candidato con FdI alle prossime elezioni europee: i dettagli

“Si terrà domani, lunedì 13 maggio alle ore 19.30, a Matera in Via Annunziatella n.97 l’inaugurazione del Comitato elettorale in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno“.

È quanto fa sapere in una nota il candidato Nicola Benedetto, unico lucano nella lista di Fratelli d’Italia.

Conclude il candidato Benedetto:

“Sarà la giusta occasione per parlare di Europa, ma soprattutto di Mezzogiorno, declinando al futuro una serie di sfide che ad oggi non possono più essere rimandate.

Dall’agricoltura, all’automotive passando per l’innovazione e la ricerca.

Sullo sfondo un sistema economico, quello meridionale, che ha fame di infrastrutture e di asset strategici e che ancora non ha espresso a pieno il proprio potenziale”.

Di seguito la locandina con i dettagli.