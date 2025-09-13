Tragico incidente in Basilicata: una persona ha purtroppo perso la vita

Anas informa che causa di un incidente, la strada statale 93 “Appulo Lucana” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 69 nel territorio comunale di Rapolla, in provincia di Potenza.

Per cause in corso di accertamento un motociclo e un’autovettura si sono scontrati.

L’occupante del motociclo ha perso la vita.

La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.

Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.