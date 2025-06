Regione Basilicata, via libera a quattro nuovi bandi: saranno approvati a breve. Ecco di cosa si tratta

Il Tavolo del Partenariato economico e sociale oggi ha dato il via libera a 4 bandi del Dipartimento Attività Produttive che saranno approvati a breve.

Ne dà notizia l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha presieduto il Tavolo al quale ha partecipato l’Assessore all’Ambiente Laura Mongiello insieme a funzionari dei due Dipartimenti.

Nello specifico si tratta del bando per contributi alle imprese artigiane (6 milioni), contributi alle imprese per quanto riguarda l’internazionalizzazione (5,5 milioni), contributi per la partecipazione all’Expo di Osaka (500 mila euro) e contributi agli enti locali per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole di Basilicata.

Cupparo sottolinea che tra gli interventi previsti “il sostegno agli investimenti delle imprese artigiane per migliorarne il posizionamento sui mercati internazionali ed aumentarne la competitività attraverso interventi di ammodernamento tecnologico, di innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative anche finalizzati a promuovere processi di transizione digitale ed ambientale nella logica di artigianato digitale in linea con le finalità della legge regionale organica in materia di artigianato.

Puntiamo complessivamente a favorire i processi di internazionalizzazione delle pmi che rappresentano una sfida per la competitività del “made in Basilicata.

Si continua il percorso di concertazione avviato da tempo con incontri specifici con associazioni di categoria dell’artigianato e delle imprese”.