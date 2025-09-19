Pisticci: nasce una rete di sportelli e azioni per prevenire e contrastare la violenza di genere. I dettagli

Essere comunità significa non lasciare nessuna sola e lavorare insieme per costruire un futuro di rispetto e di libertà.

Con il progetto “La Libellula”, promosso dalla Cooperativa Sociale Anthos e sostenuto dall’Ambito Territoriale “Metapontino Collina Materana”, nasce una rete di sportelli e azioni per prevenire e contrastare la violenza di genere.

Il progetto si affianca a quelli già presenti sul territorio e sarà operativo nei prossimi mesi, con l’apertura ufficiale degli sportelli.

Sportelli attivi sul territorio:

Nova Siri

Stigliano

Tursi

Marconia (sportello di primo livello, attivo ogni venerdì pomeriggio)

Negli altri comuni: saranno attivati punti mobili e temporanei, per garantire accesso e vicinanza anche nelle aree meno servite.

Spiega il Comune “cosa offre “La Libellula”:

Ascolto e sostegno Psicologico, legale e sociale.

Cassette rosse per segnalazioni anonime.

Percorsi di empowerment per aiutare le donne a uscire dalla violenza.

Azioni di prevenzione

Nelle scuole e con i giovani, per diffondere la cultura del rispetto e dell’uguaglianza.

La forza di una comunità si misura dalla capacità di proteggere chi è più vulnerabile.

Con “La Libellula” diciamo basta alla violenza sulle donne e costruiamo insieme un territorio: più sicuro, più giusto, più libero, per tutte”.