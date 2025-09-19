Pisticci: nasce una rete di sportelli e azioni per prevenire e contrastare la violenza di genere. I dettagli

Essere comunità significa non lasciare nessuna sola e lavorare insieme per costruire un futuro di rispetto e di libertà.
Con il progetto “La Libellula”, promosso dalla Cooperativa Sociale Anthos e sostenuto dall’Ambito Territoriale “Metapontino Collina Materana”, nasce una rete di sportelli e azioni per prevenire e contrastare la violenza di genere.
Il progetto si affianca a quelli già presenti sul territorio e sarà operativo nei prossimi mesi, con l’apertura ufficiale degli sportelli.
Sportelli attivi sul territorio:
- Nova Siri
- Stigliano
- Tursi
- Marconia (sportello di primo livello, attivo ogni venerdì pomeriggio)
Negli altri comuni: saranno attivati punti mobili e temporanei, per garantire accesso e vicinanza anche nelle aree meno servite.
Spiega il Comune “cosa offre “La Libellula”:
- Ascolto e sostegno Psicologico, legale e sociale.
- Cassette rosse per segnalazioni anonime.
- Percorsi di empowerment per aiutare le donne a uscire dalla violenza.
- Azioni di prevenzione
Nelle scuole e con i giovani, per diffondere la cultura del rispetto e dell’uguaglianza.
La forza di una comunità si misura dalla capacità di proteggere chi è più vulnerabile.
Con “La Libellula” diciamo basta alla violenza sulle donne e costruiamo insieme un territorio: più sicuro, più giusto, più libero, per tutte”.