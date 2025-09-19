Basilicata, tragica scomparsa per Nunzio: “Vicino alla famiglia, colpita da una perdita così dura e ingiusta”. Il cordoglio di Bardi

“La notizia del ritrovamento senza vita di Nunzio Sblendido, il giovane di Abriola scomparso nei giorni scorsi, ci addolora profondamente.

A nome mio personale e dell’intera Giunta regionale esprimo vicinanza e cordoglio alla sua famiglia, colpita da una perdita così dura e ingiusta.

In questo momento di grande dolore, tutta la comunità lucana si stringe attorno ai suoi cari, condividendone la sofferenza”.

Così il Presidente della Regione, Vito Bardi che ringrazia i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Protezione Civile e i tanti volontari “che hanno partecipato con generosità e impegno alle ricerche, dimostrando ancora una volta il valore della solidarietà e dell’unità della nostra terra.

Che Nunzio possa ora riposare in pace.

E che il calore della vicinanza della comunità possa essere di sostegno alla sua famiglia”.