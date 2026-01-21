Pisticci: dopo oltre 20 anni, il Consiglio comunale sblocca questa procedura. Ora resta l’ultimo step!

Nel Consiglio Comunale di PIsticci del 20 gennaio 2026 è stato compiuto un passaggio decisivo verso il traguardo del regolamento urbanistico.

Un risultato atteso dalla comunità da oltre 20 anni, come fa sapere l’Amministrazione.

Dopo l’adozione del regolamento, avvenuta nel dicembre 2023, si è aperta la fase della partecipazione: enti, cittadine e cittadini, associazioni hanno potuto presentare osservazioni al progetto. Sono pervenute n. 43 osservazioni.

Le osservazioni sono state esaminate dalla Commissione consiliare Pianificazione territoriale che, dopo dieci sedute e un lavoro durato oltre un anno, ha formulato le proposte di accoglimento o rigetto.

Il Consiglio Comunale, quindi, si è espresso in via definitiva sulle proposte della Commissione.

Ora resta l’ultimo step: al prossimo Consiglio sarà possibile approvare finalmente il regolamento.

E intanto si sta già lavorando al piano strutturale comunale, altro strumento strategico di governo e sviluppo del territorio.