Matera: con questo Comitato, è stop ad ogni forma di discriminazione. Ecco come è andato il primo incontro

Matera rafforza il proprio impegno sui temi delle pari opportunità, del benessere organizzativo e del contrasto a ogni forma di discriminazione, in linea con l’indirizzo politico dell’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Nicoletti.

È stato rinnovato il CUG del Comune di Matera (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) che vede:

come componenti effettivi Domenico Nicoletti, Francesca Iacovino e Giovanni Pisciotta per la parte datoriale e Roberto Di Polito, Anna Maria Lence e Mirella Dimasi per la parte sindacale;

come componenti supplenti Alessandra Molinari, Silvio Andrea Salerno e Natalia Zolfanelli per la parte datoriale e Caterina Di Biasio, Bruno Francione e Marco Ambrosecchia per la parte sindacale.

A dare il via alle attività è stata l’Assessora alle Pari Opportunità e Politiche di genere del Comune di Matera Stefania Draicchio.

Il CUG, nella sua costituzione, ha unificato in un unico organismo le competenze che precedentemente erano assolte dal Comitato per le Pari Opportunità e dal Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali ha assunto tutte le funzioni previste dalla legge.

Sarà istituita una mail istituzionale dedicata alla quale i dipendenti potranno rivolgere istanze e richieste di informazioni, nonché ricevere aggiornamenti sulle iniziative e sulle attività messe in campo dal Comitato.

Sempre a cura del CUG verrà redatto un report relativo a un questionario sul benessere organizzativo già somministrato, che sarà oggetto di confronto e approfondimento nei prossimi incontri e che verrà condiviso attraverso i canali istituzionali.