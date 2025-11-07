Pisticci: a Marconia presentazione ufficiale della Polisportiva San Giovanni Bosco che per la prima volta parteciperà al Campionato di Serie D di Calcio a 5!

Si è tenuta lunedì 3 novembre, nella Sala Consiliare del Comune di Pisticci – sede di Marconia – la presentazione ufficiale della 𝗔𝗦𝗗 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗕𝗼𝘀𝗰𝗼, che per la prima volta nella sua storia parteciperà al Campionato di Serie D di Calcio a 5.
Un momento di grande orgoglio per la nostra comunità, che vede crescere una nuova realtà sportiva fondata su sacrificio, impegno, grinta e rispetto — valori che da sempre rappresentano la strada maestra dello sport e della convivenza civile.
Alla presentazione sono intervenuti:
Il Sindaco Domenico Albano, che ha sottolineato l’importanza della crescita delle associazioni sportive e la nascita di nuove squadre nel nostro territorio;
L’Assessore allo Sport Antonio Lacarpia, che ha ricordato come lo sport debba essere veicolo di valori, unione e crescita per l’intera comunità, oltre ogni colore o risultato.
L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento alla società, agli atleti e a tutti coloro che sostengono questo progetto, riconoscendone il valore sportivo, educativo e sociale.
Appuntamento a 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟴 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟬𝟬 al Palasport di Marconia.