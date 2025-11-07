Meteo: su Matera maltempo in arrivo? Ecco le ultime previsioni

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 8 Novembre avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 10°C.
Invece, Domenica 9 Novembre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 12°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.