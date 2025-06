Per la tratta Grassano-Bernalda grande passo avanti! Ecco le ultime notizie

“Lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno continua a registrare significativi progressi e, con esso, anche le prospettive di crescita dei territori.

Dopo la consegna dei lavori avvenuta ad aprile, si è infatti concluso positivamente l’esame da parte della commissione VIA del Mase per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relativa alla velocizzazione della tratta Grassano – Bernalda sulla linea Battipaglia – Taranto”.

Lo rende noto il Sottosegretario al Mit con delega alle opere commissariate, Tullio Ferrante.

“Un nuovo, importante passo in avanti per la realizzazione della tratta Grassano – Bernalda, che – sottolinea il Sottosegretario – riveste un ruolo strategico all’interno dell’intera direttrice e consentirà di incrementare l’efficienza dell’infrastruttura.

Ringrazio l’ingegner Elisabetta Cucumazzo, commissario straordinario dell’opera, con la quale il confronto è costante per accelerare gli interventi.

È fondamentale colmare i divari che pesano sul diritto alla mobilità dei cittadini e sulla competitività del tessuto produttivo.

Continuerò a garantire il massimo impegno per la realizzazione delle opere strategiche che non sono solo di vitale importanza per i territori, ma – conclude Ferrante – rappresentano anche un simbolo di rilancio di tutto il Mezzogiorno”.