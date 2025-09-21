ULTIME NEWS

Orchestra Sinfonica di Matera in concerto: omaggio alla grande tradizione europea per una sera ricca di emozioni

21 Settembre 2025

Domenica 21 settembre appuntamento con “La Grande Musica Sinfonica”, il concerto inaugurale della stagione 2025: un omaggio alla grande tradizione europea, ma anche alla capacità della musica di raccontare il viaggio, l’incontro, la contaminazione, attraverso le musiche di C. M. von Weber, F. Liszt e A. Dvorak.

Protagonista della serata l’Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal grande Donato Renzetti, con al pianoforte il giovane talento di Matteo Pierro.

L’appuntamento è alle 20.30 nell’Auditorium «R. Gervasio» di Matera.