Orchestra Sinfonica di Matera in concerto: omaggio alla grande tradizione europea per una sera ricca di emozioni

Domenica 21 settembre appuntamento con “La Grande Musica Sinfonica”, il concerto inaugurale della stagione 2025: un omaggio alla grande tradizione europea, ma anche alla capacità della musica di raccontare il viaggio, l’incontro, la contaminazione, attraverso le musiche di C. M. von Weber, F. Liszt e A. Dvorak.
Protagonista della serata l’Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal grande Donato Renzetti, con al pianoforte il giovane talento di Matteo Pierro.
L’appuntamento è alle 20.30 nell’Auditorium «R. Gervasio» di Matera.