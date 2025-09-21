Diabetologia: a Tinchi di Pisticci prosegue in maniera efficace l’apertura domenicale

Prosegue con successo l’apertura domenicale a Tinchi di Pisticci dell’ambulatorio di Endocrinologia per favorire l’abbattimento delle liste di attesa.

Nella giornata odierna sono state ben 18 le visite effettuate nell’Unità operativa di Diabetologia Territoriale presente nel presidio ospedaliero.

“I cittadini hanno dato prova – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- di aver gradito il servizio aggiuntivo proposto dall’ASM sfruttando questa opportunità che consente anche di risparmiare tempo, visto che la presenza di gente in coda è inesistente durante la domenica. In questo modo incrementiamo il numero complessivo di visite mensili senza penalizzare il calendario settimanale già stabilito”.

“Con il senso di responsabilità che da sempre contraddistingue l’operato dell’Unità operativa di Diabetologia da me attualmente diretta -commenta il direttore, Pasquale Bellitti- abbiamo sentito la necessità e il dovere di venire incontro alle esigenze dei pazienti, consapevoli del disagio correlato ai lunghi tempi di attesa.

Ringrazio tutte le operatrici e gli operatori che con la loro spontanea e pronta adesione al progetto consentono di rispondere alla richiesta e agli obiettivi della Direzione Strategica dell’ASM”.

“Grazie all’impegno dell’ASM -sostiene l’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico- e del personale di Tinchi vengono recepite le indicazioni regionali in materia di abbattimento delle liste di attesa mettendo in primo piano il bisogno di cura dei cittadini.

Come assessorato stiamo lavorando per estendere queste aperture domenicali anche ad altre specialità”.