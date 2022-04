Oltre 4 milioni di euro per imprese e professionisti che scelgono Matera! Ecco tutti i dettagli

L’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera”, pubblicato sul BUR del 1/04/2022, mette a disposizione 4.762.000 per le PMI (micro, piccole e medie imprese) ed i liberi professionisti che intendono realizzare investimenti in sedi operative ubicate nella città di Matera e che, alla data di inoltro della candidatura telematica, siano almeno costituite e iscritte al registro delle imprese.

Per i liberi professionisti o associazioni di professionisti avere la partita IVA aperta a tale data e per le professioni ordinistiche (cioè quelle professioni per le quali per esercitare la professione hanno l’obbligo di essere iscritte ad un albo), essere, a tale data, anche iscritte al proprio albo professionale.

Le domande vanno presentate dal 16 maggio al 30 giugno 2022, sul Portale Bandi della Regione Basilicata attraverso una modulistica precompilata.

Occorrono Pec e firma digitale.a

