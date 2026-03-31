Niente sole su Matera: continua il maltempo! Ecco le ultime previsioni

Continua il maltempo su Matera.
Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 1 Aprile, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 8°C.
Giovedì 2 Aprile avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 9°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.