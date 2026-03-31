A Matera presto sul territorio “Stazioni di Posta”: il servizio è gratuito, accessibile e inclusivo. L’inaugurazione

Si terrà venerdì 3 aprile alle ore 9.30, nella sede di Casino Padula, in via dei Pesci, a Matera, l’inaugurazione del servizio “Stazioni di Posta”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un servizio gratuito, accessibile e inclusivo rivolto alle persone in condizioni di fragilità, promuovendo supporto concreto e percorsi di accompagnamento verso l’autonomia.

Le “Stazioni di Posta” saranno attive dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00, garantendo una presenza continuativa e facilmente accessibile.

Tra i servizi offerti, figurano:

il fermo posta ed email personale,

supporto per iscrizione anagrafica e gestione documenti,

attività di ascolto, orientamento e supporto sociale e legale,

deposito bagagli,

orientamento al lavoro,

lavanderia,

servizi per l’igiene personale,

ulteriori interventi di accompagnamento e inclusione sociale.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nelle politiche di welfare locale, con l’intento di costruire una rete di prossimità capace di rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone più vulnerabili.

Di seguito la locandina con i dettagli.