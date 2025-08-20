Nel materano Serena Brancale in concerto!

Il suggestivo Lungomare di Nova Siri ospiterà una serata imperdibile con Serena Brancale, protagonista del suo “Anema & Core Tour 2025”.
L’appuntamento è per giovedì 21 agosto 2025, a partire dalle ore 22:00, nella Piazzetta Prova d’Orchestra (ingresso libero).
Grazie a uno stile inconfondibile che mescola sonorità contemporanee e radici mediterranee, Serena Brancale si è affermata come una delle voci più originali della scena contemporanea musicale italiana.
Il suo esordio discografico con “Galleggiare” (2015) ha segnato l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione, proseguito con i due album “Vita da artista” (2019) e “Je sò accussì” (2022).
Il 7 febbraio 2024 ha pubblicato “Baccalà”, un singolo cantato interamente in dialetto barese, capace di fondere tradizione popolare e sonorità moderne.
Dopo il successo di “Anema e core” al Festival di Sanremo 2025 continua lo straordinario successo del nuovo singolo “Serenata” in collaborazione con Alessandra Amoroso.