Montescaglioso si prepara alla festa patronale di San Rocco! Queste le ultime notizie

San Rocco viene celebrato in molti comuni della Basilicata.

Oltre alle celebrazioni di Tolve, che festeggia il Santo Taumaturgo ad agosto e settembre, anche Montescaglioso onora il Santo di Montpellier.

Le celebrazioni religiose e civili si svolgono durante il mese di agosto, quando i molti emigranti rientrano per partecipare a queste celebrazioni.

Ma è il 20 agosto il giorno che il comune del materano dedica interamente al suo Santo patrono.

La Festa è un momento storico, una festa religiosa e un momento socioculturale molto importante.

Viene vissuta con molta fede sia dai cittadini che dai fedeli che raggiungono Montescaglioso da tutta la Basilicata.

I volontari del Comitato Feste di Montescaglioso sono pronti e felici di annunciare che i lavori per preparare la Festa Patronale 2023 avranno inizio a breve.

Comunicano a riguardo:

“A partire da Lunedì 8 Maggio avrà inizio, infatti, la raccolta delle offerte porta a porta (FOGLIO).

Inizierà anche la raccolta delle adesioni delle attività commerciali.

Per il mese di Maggio e Giugno la sede del Comitato Feste sarà aperta nei week end e nei giorni festivi.

Tutto ciò al fine di poter avere, per fine Luglio, contezza di quanto raccolto e programmare le attività non ancora contrattualizzate come la serata musicale e i fuochi.

Ricordiamo che non si possono firmare contratti senza sapere se si sarà in grado di onorarli.

Questo modo di procedere risponde non solo al criterio di prudenza, che ci consente di non fare passi più lunghi della gamba, ma anche al principio di “partecipazione” che pone la comunità dinanzi alla responsabilità di stabilire la caratura degli eventi da programmare in misura di quanto raccolto.

SARÀ PROGRAMMATO, CIOÈ, SOLO CIÒ CHE SI POTRÀ REALIZZARE, IN BASE A CIÒ CHE LA COMUNITÀ AVRÀ OFFERTO.

Va ricordato, in fine, che già da diversi mesi sono stati stipulati i contratti con le bande e la ditta di luminarie e, ad oggi, abbiamo già previsto con questi contratti una spesa di circa 70.000 euro.

Abbiamo tutta la volontà e il desiderio di fare una festa grandiosa, magari più grande e più bella della scorsa, ma serve che tutti facciano la loro parte.

Le cose belle si fanno sempre tutti insieme.

Speriamo di poter riscontrare in tutti uno spirito di collaborazione e partecipazione reale e chiediamo a San Rocco di benedire il lavoro dei volontari del Comitato Feste”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)