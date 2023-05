Matera: attenzione alle truffe! Ecco come tentano di trarre in inganno soprattutto gli anziani

A Matera continuano le truffe e i furti.

Denuncia un cittadino:

“Mi rivolgo soprattutto ai figli e nipoti degli anziani.

In giro per le case di Matera ci sono due signore gentili che bussano alla porta per chiedere se hanno bisogno di una badante.

Subito dopo, mentre una di loro chiede un bicchiere d’acqua, l’altra si infila nella camera da letto in cerca di soldi.

Se la signora che fruga nei cassetti dà il segnale che il furto è fatto se ne vanno comodamente altrimenti se deve perdere altro tempo la signora che è in cucina si fa scappare il bicchiere dalla mano così si rompe e guadagna altro tempo per l’amica”.

Molte le persone anziane che sono state truffate in questo modo, alcuni lamentano di essersi visti sottratti la pensione di 1000 euro, altri oro e gioielli.

Attenzione quindi ai nostri anziani, avvisiamoli affinché possano essere consapevoli di questi pericoli.a

