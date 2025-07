Policoro: il ministro dell’Istruzione scrive a questi studenti. La lettera

Pubblichiamo la lettera del MINISTRO dell’ISTRUZIONE e del MERITO, GIUSEPPE VALDITARA, inviata al Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Carmela Stigliano, in occasione dell’evento di fine anno scolastico: “Gli abbracci, le relazioni…il sorriso. Luoghi perfetti ove abitare ed imparare”con la straordinaria partecipazione dell’attore A.SIANI.

Un tributo di lode meritato per l’assiduo impegno nella scuola e a favore della comunità di Policoro.

Ecco la lettera:

“Gentilissima prof.ssa Stigliano,

nel ricevere il Suo invito, il piacere, il plauso e la gratitudine sono tali che soltanto i ritmi serrati dell’agenda istituzionale mi impediscono di essere tra voi, nella splendida Policoro.

Una città capace di tramandare una cultura millenaria, dove il retaggio dell’antichità classica è ancora oggi un tratto distintivo del carattere di un territorio, anche grazie all’impegno e alla passione della Dirigente Scolastica, professoressa Maria Carmela Stigliano, e di tutti coloro che rendono possibile un evento così prezioso.

Dedicare una rassegna artistica agli “abbracci” e ai “sorrisi”, come simbolo di “relazioni” umane calorose e vitali, è forse il modo più autentico per celebrare il cuore pulsante dell’esperienza educativa.

Musica, teatro, canto, danza: discipline che diventano occasione di crescita personale, nel riconoscere il proprio talento e nel coltivarlo a beneficio di un’intera comunità.

Legami che si rinnovano di generazione in generazione, come un patto che attraversa i secoli per affacciarsi verso un futuro che sarà tanto più felice, quanto più sarà consapevole delle proprie radici.

Parafrasando la celebre opera di Sofocle, in un tempo che troppo spesso ci ricorda la fragilità della condizione umana, nel racconto di tragedie vicine e lontane, è davvero una buona notizia che da Policoro echeggino ancora le immortali parole di Antigone: “Non sono nata per condividere l’odio, ma l’amore”.